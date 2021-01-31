«Астон Вилла» на выезде обыграла «Саутгемптон»
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В матче 21-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» проиграл «Астон Вилле» (0:1).
Единственный мяч забил Росс Баркли. «Вилла» набрала 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «святых» 29 очков и 11-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
21-й тур
«Саутгемптон» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:1)
Гол: Баркли, 41.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу (Янкевиц, 89), Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло (Дженепо, 59), Уолкотт (Адамс, 65), Редмонд, Ингс.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли (Накамба, 90+6), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре, Уоткинс.
Предупреждение: Уорд-Проуз, 53.
Судья: Мэйсон.
30 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
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