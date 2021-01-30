Сульшер остался доволен ничьей в матче с «Арсеналом»
30 января 2021, 23:32
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:0).
«Хороший матч, мы создали два прекрасных момента во втором тайме, но реализовать их, к сожалению, не удалось, — цитирует тренера BBC. — Мы больше владели мячом, но во втором тайме был период, когда «Арсенал» перехватил инициативу, но в остальном все нормально.
Одно очко в двух последних матчах? Мы заработали сегодня очко — это не так плохо, сейчас важно сосредоточиться на встрече с «Саутгемптоном».
«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строке в турнирной таблице АПЛ.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю