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Сульшер остался доволен ничьей в матче с «Арсеналом»

30 января 2021, 23:32
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:0).

«Хороший матч, мы создали два прекрасных момента во втором тайме, но реализовать их, к сожалению, не удалось, — цитирует тренера BBC. — Мы больше владели мячом, но во втором тайме был период, когда «Арсенал» перехватил инициативу, но в остальном все нормально.

Одно очко в двух последних матчах? Мы заработали сегодня очко — это не так плохо, сейчас важно сосредоточиться на встрече с «Саутгемптоном».

«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строке в турнирной таблице АПЛ.

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