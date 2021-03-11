Салах поделился эмоциями от выхода «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов
19:07
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:0).
«Для нас важен результат. Мы потерпели несколько поражений в премьер лиге, команда сейчас не в лучшей форме, но в Лиге чемпионов мы хотим побороться.
Мне хотелось больше забить, но я рад тому, что у нас есть. Команда выиграла, а это главное», — цитирует Салаха пресс-служба УЕФА.
Напомним, в матче с «Лепцигом» египтянин забил один из двух голов. 10 марта сообщалось, что из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом Салах может в скором времени покинуть команду.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...