Салах может сыграть с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клоппа рассказал о состоянии нападающего Мохамеда Салаха накануне матча 38-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном". Встреча с "волками" пройдет 12 мая на стадионе "Энфилд".

Напомним, Салах получил сотрясение мозга во встрече 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2).

– МО хорошо выглядел во время всех торжеств после игры с "Барселоной", если честно! Позавчера и вчера он бегал на улице, участвовал в тренировках, – приводит Squawka слова Клоппа.

"Ливерпуль" с 94 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" с 57 баллами располагается на седьмой строчке.

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