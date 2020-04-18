Сако отказал «Барселоне» и «Баварии» ради «Ливерпуля»

Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако рассказал, почему в 2013 году перешел из «ПСЖ» в «Ливерпуль». Француз не хотел сожалеть о том, что не попробовал себя в Англии.

— Я решил уйти из «ПСЖ» по довольно простой причине — я выиграл все во Франции, — цитирует Stadium Mag Сако. — Цели были достигнуты, мне хотелось открыть новую лигу, чтобы не закончить свою карьеру, сожалея о том, что не попробовал себя в Англии, не открыл новую культуру. Когда я покинул «ПСЖ», у меня было несколько предложений, в том числе от «Барселоны», «Баварии», «Арсенала» и «Ливерпуля». Я выбрал «Ливерпуль», потому что это был один из тех клубов, о которых я мечтал. Мне повезло играть там в течение 4 сезонов с великолепной поддержкой.