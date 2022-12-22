Ряд клубов АПЛ претендует на израильского нападающего «Селтика»

Ряд клубов АПЛ интересуется нападающим «Селтика» Лиелем Абадой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английские клубы хотят подписать 21-летнего израильтянина в январе, при этом шотландская команда намерена сохранить футболиста в составе всеми возможными усилиями.

Абада выступает за «Селтик» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 28 матчах за команду.