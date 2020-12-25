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Руни поздравил болельщиков с Рождеством очаровательным семейным фото

Уэйн Руни с женой и детьми.
Уэйн Руни с женой и детьми.
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Играющий тренер «Дерби» Уэйн Руни поздравил болельщиков с Рождеством. Экс-капитан сборной Англии выложил семейное фото с женой Колин и четырьмя детьми Каем, Клэем, Китом и Кассом.

Руни выступает за «Дерби» с 2020 года, с ноября он является исполняющим обязанности главного тренера после отставки Филиппа Коку.

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