Руни поздравил болельщиков с Рождеством очаровательным семейным фото

Играющий тренер «Дерби» Уэйн Руни поздравил болельщиков с Рождеством. Экс-капитан сборной Англии выложил семейное фото с женой Колин и четырьмя детьми Каем, Клэем, Китом и Кассом.

Merry Christmas everyone! Have a great day ??? pic.twitter.com/ufpakWOI3I — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 25, 2020

Руни выступает за «Дерби» с 2020 года, с ноября он является исполняющим обязанности главного тренера после отставки Филиппа Коку.