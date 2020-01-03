Руни отдал голевой пас в дебютной игре за «Дерби Каунти»
00:38
Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни впервые вышел на поле в составе своей новой команды.
34-летний футболист с первой минуты начал матч 26-го тура чемпионшипа против «Барнсли», выведя партнеров на поле в качестве капитана.
(c)??#DCFCvBFC pic.twitter.com/6bEsmshYtm— Derby County (@dcfcofficial) January 2, 2020
На 45-й минуте Руни исполнил подачу со штрафного, отдав голевой пас на форварда Джека Мэрриотта, открывшего счет в матче.
Руни заключил контракт с клубом в августе, он будет совмещать функции игрока и тренера.
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