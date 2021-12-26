Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса
Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» отменен из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба «волков».
Встреча должна была состояться 28 декабря.
Отмечается, что в составе «Вулвз» недостаточно здоровых игроков, которые могли бы попасть в заявку на предстоящую игру.
«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. «Вулверхэмптон» располагается на восьмой строчке (25 очков).
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