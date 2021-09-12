Роджерс и Галтье рассматриваются в качестве замены Артеты в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может покинуть свой пост, сообщает TeamTalk.
По сведениям источника, руководство лондонского клуба рассматривает возможность пригласить вместо испанца Брендана Роджерса из «Лестера» или Кристофа Галтье из «Ниццы», который в прошлом сезоне стал чемпионом Франции с «Лиллем».
«Арсенал» в четвертом туре одержал первую победу в сезоне, обыграв «Норвич» (1:0).
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