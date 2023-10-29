Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:00

Мать вингера «Ливерпуля» Диаса спасли после похищения в Колумбии, поиски отца продолжаются

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луис Диас.
Фото AFP

Родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу прокурора страны.

Отмечается, что почти сразу мать игрока удалось спасти. При этом, поиски отца продолжаются. По информации местной полиции, его увезли на мотоцикле.

По данным Daily Mail, родителей Диаса могли затолкнуть в фургон во время просмотра футбольного матча.

Как утверждает The Wall Street Journal, родители 26-летнего колумбийца были похищены двумя мужчинами на одной из заправочных станций Барранкаса, на севере Колумбии.

Футбол
4
0
Читайте также
Фьюри в боксерском поединке победил Нганну
Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма
В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Уилсон оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
4
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
5
 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 9 4 2 3 16-16 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 9 3 2 4 8-15 11
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 0 : 2
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 5 : 0
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 2 : 1
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 2 : 2
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Каллум Уилсон

Каллум Уилсон

Ньюкасл Юнайтед

 7
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости