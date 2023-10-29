Мать вингера «Ливерпуля» Диаса спасли после похищения в Колумбии, поиски отца продолжаются

Родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу прокурора страны.

Отмечается, что почти сразу мать игрока удалось спасти. При этом, поиски отца продолжаются. По информации местной полиции, его увезли на мотоцикле.

По данным Daily Mail, родителей Диаса могли затолкнуть в фургон во время просмотра футбольного матча.

Как утверждает The Wall Street Journal, родители 26-летнего колумбийца были похищены двумя мужчинами на одной из заправочных станций Барранкаса, на севере Колумбии.