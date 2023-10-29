Мать вингера «Ливерпуля» Диаса спасли после похищения в Колумбии, поиски отца продолжаются
Родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили на севере Колумбии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу прокурора страны.
Отмечается, что почти сразу мать игрока удалось спасти. При этом, поиски отца продолжаются. По информации местной полиции, его увезли на мотоцикле.
По данным Daily Mail, родителей Диаса могли затолкнуть в фургон во время просмотра футбольного матча.
Как утверждает The Wall Street Journal, родители 26-летнего колумбийца были похищены двумя мужчинами на одной из заправочных станций Барранкаса, на севере Колумбии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
3
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
4
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|16-12
|13
|
11
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
13
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
14
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8-15
|11
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Борнмут
|10
|1
|3
|6
|8-21
|6
|
18
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Бернли
|10
|1
|1
|8
|8-25
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|10
|0
|1
|9
|7-29
|1
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|2 : 1
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Каллум Уилсон
Ньюкасл Юнайтед
|7
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1