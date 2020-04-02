Робин ван Перси: «Ливерпуль» подбирает игроков под философию Клоппа, а «МЮ» играет со звездными именами"

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси считает, что подход «Ливерпуля» к своей трансферной политике более выигрышный, чем у «красных дьяволов».

— Юрген Клопп был назначен, и игроки подбираются под его футбольную философию, а не с маркетинговой точки зрения — цитирует Sofoot ван Перси. — Они строят клуб под спортивный проект тренера. В «Манчестер Юнайтед» играют со звездными именами вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса. Это один из путей. Это рискованно. Если кто-то из игроков травмирован или не подходит, вся команда становится уязвимой.