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Робин ван Перси: «Ливерпуль» подбирает игроков под философию Клоппа, а «МЮ» играет со звездными именами"

16:41
Робин ван Перси. Фото The Telegraph
Робин ван Перси. Фото The Telegraph
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси считает, что подход «Ливерпуля» к своей трансферной политике более выигрышный, чем у «красных дьяволов».

— Юрген Клопп был назначен, и игроки подбираются под его футбольную философию, а не с маркетинговой точки зрения — цитирует Sofoot ван Перси. — Они строят клуб под спортивный проект тренера. В «Манчестер Юнайтед» играют со звездными именами вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса. Это один из путей. Это рискованно. Если кто-то из игроков травмирован или не подходит, вся команда становится уязвимой.

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