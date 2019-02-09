Рэй Парлор: "В Езиле сосредоточена вся сила, и в этом проблема"

Известный в прошлом полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор поделился мнением о положении Месута Езила в стане лондонцев.

- Все чешут затылки в попытках угадать, что еще может случиться с Езилом, - приводит слова Парлора Express Sport. - Все будет ясно из того, сколько матчей он сыграет до конца сезона. Проблема в том, что в Езиле сосредоточена вся сила. Но у него еще два года, и он получает большую зарплату. Кто еще сможет ее платить? Позволит ли "Арсенал" ему уйти сократив, таким образом, свои финансовые потери? Это большая проблема для клуба, я не знаю, что тут поделать. Также эта ситуация плоха для самого Езила, и ее надо решать.

В текущем сезоне Езил сыграл 18 матчей за "канониров", в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что "Арсенал" хочет продать 30-летнего игрока.

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