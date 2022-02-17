Рэшфорд: «Перестаньте искать в команде разногласия»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался по поводу информации о том, что ряд английских СМИ распространяют новости, что он и еще некоторые игроки команды недовольны поведением Криштиану Роналду.

Сообщалось, что в первую очередь недовольны португальцем Маркус Рэшфорд и Харри Магуайр. Их якобы раздражает, что форвард хочет руководить раздевалкой со своей группировкой.

«Вы просто придумываете это все на ходу? Пожалуйста, перестаньте искать разногласия», — написал Рэшфорд в Twitter.