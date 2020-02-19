Рэшфорд рискует пропустить Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы-2020. Форвард получил травму в игре с «Вулверхэмптоном». Сперва главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что футболист выбыл на шесть недель, однако сейчас есть риск, что он выбыл до конца сезона.

— Надеюсь, он все же сыграет в этом сезоне, — цитирует Goal Сульшера. — Мы будем на связи до последнего момента. Я не доктор. Я надеялся, он восстановится раньше. Если он не будет готов, он не поедет на Евро. Не знаю, сколько потребуется времени на восстановление. Когда он выздоровеет, то вернется еще сильнее, так что для нас важно не спешить.

В нынешнем сезоне 22-летний Рэшфорд провел 31 матч и забил 19 мячей.