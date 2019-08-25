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Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям после нереализованного пенальти

09:59
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После матча третьего тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2) форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям по расовому признаку. В этой игре он не реализовал пенальти.

Как сообщает The Sun, в Twitter с нескольких аккаунтов в его адрес использовали оскорбительное слово, имеющее отношение к расизму. Ранее такой же случай произошел и с Полем Погба, который также не реализовал пенальти в игре с «Вулверхэмптоном» (1:1).

До этого руководство Twitter пообещало пристально следить за аккаунтами темнокожих игроков, чтобы предотвращать случаи расизма.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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