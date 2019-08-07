Райт обвинил Косьельни в неуважении к "Арсеналу"

Легендарный в прошлом игрок "Арсенала" Иан Райт раскритиковал защитника Лорана Косьельни за презентацию в "Бордо". 33-летний футболист перебрался в клуб лиги 1 из "Арсенала". В презентационном ролике он снимает с себя футболку "Арсенала", а под ней оказывается форма "Бордо".

– Это больно, – написал в своем Twitter Райт. – Показывает неуважение. Ему должно быть стыдно за то, как он покинул клуб после девяти лет игры в нем. Получил то, чего хотел, но еще чего-то добивается. Надеюсь, это того стоит.