Райан Гиггз: «Сульшеру нужно дать время»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Уле Гуннару Сульшеру нужно дать время у руля «Манчестер Юнайтед». Под руководством норвежца «МЮ» после семи туров идет десятым в турнирной таблице.

— Клопп в «Ливерпуле» четвертый год. Пепу понадобилось время, чтобы построить «Ман Сити». Покеттино шесть лет в «Тоттенхэме». Уле тоже нужно дать время, — цитирует Goal Гиггза.

Гиггз и Сульшер вместе защищали цвета «МЮ» 11 сезонов, с 1996 по 2007 год.