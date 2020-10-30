Райан Гиггз: «Думаю, «МЮ» сможет стать чемпионом не раньше, чем через 10-20 лет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз дал неутешительный прогноз относительно будущего «красных дьяволов».

— Я думаю, что победа в АПЛ ждет «МЮ» не раньше 10-12 ближайших лет, это сто процентов, — сказал в подкасте Джейми Каррагера Гиггз. — Вполне возможно, что это произойдет через 15-20 лет, особенно если Клопп и Гвардьола задержатся в Англии. У них есть и ресурсы, и сильные футболисты. За примером далеко ходить не надо: тот же «Ливерпуль», выиграв титул в 1990-м году, считал, что скоро опять станет чемпионом, но в итоге пришлось ждать 30 лет. Даже Клоппу потребовалось 4,5 года на то, чтобы выиграть чемпионат. Это действительно требует большого количества времени.

Последний титул чемпиона Англии «Манчестер Юнайтед» завоевал в сезоне-2012/13, последнем для легендарного тренера «красных дьяволов» Алекса Фергюсона.