Пулишич заявил, что хочет получать больше игрового времени в «Челси»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что хочет получать больше игрового времени.

«Конечно, я хочу играть чаще. Хочу быть на поле как можно дольше и в своей лучшей форме. Думаю, я провел приличное количество матчей, но я всегда работаю над чем-то, чтобы регулярно выходить на поле и находиться в лучшем состоянии», — приводит Goal слова Пулишича.

В сезоне-2021/22 Пулишич принял участие в 38 матчах «Челси», на его счету 8 голов и 5 результативных передач.

23-летний американец перешел в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии» в июне 2019 года. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года.