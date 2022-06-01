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Сегодня, 16:26

Пулишич заявил, что хочет получать больше игрового времени в «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что хочет получать больше игрового времени.

«Конечно, я хочу играть чаще. Хочу быть на поле как можно дольше и в своей лучшей форме. Думаю, я провел приличное количество матчей, но я всегда работаю над чем-то, чтобы регулярно выходить на поле и находиться в лучшем состоянии», — приводит Goal слова Пулишича.

В сезоне-2021/22 Пулишич принял участие в 38 матчах «Челси», на его счету 8 голов и 5 результативных передач.

23-летний американец перешел в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии» в июне 2019 года. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/usmnt-star-pulisic-weighs-up-chelsea-future-with-eye-on/blt29852b69a0759c23
Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Челси
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4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
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22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
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22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
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Норвич – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

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Эзри Конса

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