Пулишич не хочет переходить из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Челси» Кристианом Пулишичем. Однако футболист не собирается принимать предложение манкунианцев, сообщает Daily Mail.

Пулишич не хочет переезжать на «Олд Траффорд» из-за непопадания «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

Кристиан Пулишич предпочитает остаться в «Челси». В противном случае американец намерен перебраться в клуб, который будет выступать в сильнейшем клубном турнире континента.

В сезоне-2022/23 Пулишич принял участие в 2 матчах «Челси» и не отличился результативными действиями. В обеих встречах нападающий выходил на замену. В матче 1-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0) он провел на поле 25 минут, а в игре 2-го тура с «Тоттенхэмом» (2:2) — 6 минут.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Пулишича в 42 миллиона евро.