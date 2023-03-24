Принц и принцесса Уэльские — о рекорде Кейна: «Это все свидетельство твоей блестящей карьеры»

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин поздравили форварда сборной Англии Гарри Кейна с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории английской сборной.

«Лидер на поле и вне его, а теперь еще и лучший бомбардир сборной Англии. Это все свидетельство твоей блестящей карьеры, Кейн! Поздравляем и желаем еще много новых достижений», — написали принц и принцесса Уэльские в своем Twitter-аккаунте.

В четверг, 23 марта, Кейн забил свой 54-й гол за сборную Англии в матче отборочного турнира Евро-2024 против Италии (2:1), опередил Уэйна Руни (53) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.