«Представьте, что бы сделали вместе Анри и Криштиану?» Венгер рассказал, как едва не приобрел в «Арсенал» Роналду
20:15
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что лондонский клуб был близок к подписанию Криштиану Роналду в 2003 году. В результате португалец перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
— Когда у меня был в составе Анри, я мог подписать еще и Криштиану, — цитирует FourFourTwo Венгера. — Представьте, на что они были бы способны вместе? Я был очень близок к подписанию, я думал, что сделка уже состоялась
Это было близко. Но думаю, каждый клуб может рассказать подобные истории.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...