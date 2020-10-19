«Представьте, что бы сделали вместе Анри и Криштиану?» Венгер рассказал, как едва не приобрел в «Арсенал» Роналду

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что лондонский клуб был близок к подписанию Криштиану Роналду в 2003 году. В результате португалец перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

— Когда у меня был в составе Анри, я мог подписать еще и Криштиану, — цитирует FourFourTwo Венгера. — Представьте, на что они были бы способны вместе? Я был очень близок к подписанию, я думал, что сделка уже состоялась

Это было близко. Но думаю, каждый клуб может рассказать подобные истории.