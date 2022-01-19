Представители Роналду обсуждают с «Манчестер Юнайтед» расторжение контракта

Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обсуждают с клубом возможное расторжение контракта.

По информации The Sun, официальные лица форварда встретились с Ричардом Арнольдом, который с февраля станет исполнительным директором «Манчестер Юнайтед». Роналду готов покинуть клуб, если команда не сможет квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов.

На данный момент «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах.

Роналду в сезоне-2021/22 сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.