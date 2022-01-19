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Сегодня, 18:59

Представители Роналду обсуждают с «Манчестер Юнайтед» расторжение контракта

Анна Горшкова
Корреспондент

Представители нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обсуждают с клубом возможное расторжение контракта.

По информации The Sun, официальные лица форварда встретились с Ричардом Арнольдом, который с февраля станет исполнительным директором «Манчестер Юнайтед». Роналду готов покинуть клуб, если команда не сможет квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов.

На данный момент «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах.

Роналду в сезоне-2021/22 сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mercado-fichajes/mercado-fichajes-directo-hoy-12985206
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Челси 23 12 8 3 46-18 44
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
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8.02 22:45
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