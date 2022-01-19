АПЛ разрабатывает новый механизм переноса матчей

Руководство английской премьер-лиги приняло решение разработать новый механизм переноса матчей, в которых клубы не могут собрать заявку из-за коронавируса, утверждает The Athletic.

В свете снижения заболеваемости среди футболистов и персонала команд лига проводит консультации с представителями клубов касаемо новых правил, которые будут позволять запрашивать перенос матча.

Таким образом, существует вероятность того, что клубы больше не смогут оперировать обычными травмами футболистов в своих просьбах перенести ту или иную встречу.