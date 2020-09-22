«Поведение фанатов было позорным, а клуб никак не помог». Агент Бэйла раскритиковал «Реал»

Агент нападающего Гарета Бэйла Джонатан Барнетт остался недоволен отношением «Реала» к своему клиенту. Он надеется, что футболист, который перешел на праваха аренды в «Тоттенхэм», больше не вернется в мадридский клуб.

— Надеюсь, тема возвращения в «Реал» не поднимется, — цитирует агента BBC. — Гарет будет настолько успешен в «Тоттенхэме», что захочет остаться, и это будет несложно осуществить. Также я надеюсь, что он вернет свою любовь к футболу и будет играть так, как он может. Все зависит от него самого.

Я считаю, что к Бэйлу неправильно относились в «Реале», особенно учитывая то, сколько он сделал для этого великого клуба. К футболисту, который многого достиг и провел в клубе семь лет, должны относиться гораздо лучше.

Никого не хочу винить и не намерен ввязываться в это. Думаю, поведение фанатов было позорным, а клуб никак не помог Гарету в этой ситуации.