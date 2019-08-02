Пользователи сети припомнили новичку "Арсенала" Пепе слова о желании перейти в "Челси"

Форвард "Арсенала" Николя Пепе попал в курьезную ситуацию после перехода в лондонский клуб. Интернет-пользователи припомнили ивуарийцу его слова двухлетней давности.

В 2017 году игрок заявил, что "Челси" – Это единственная команда в Англии, в которую он бы перешел.

– "Челси" – это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственная команда в Англии, в которую я бы перешёл, – приводит BenchWarmers ролик с интервью Пепе.

Ивуариец выступал за "Лилль" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в чемпионате Франции, забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач.