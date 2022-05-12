«Манчестер Сити» поборется с «Манчестер Юнайтед» за де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником игры 25-летнего нидерландца.

Отмечается, что Гвардиола пытался подписать полузащитника в 2019 года, когда он играл в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.