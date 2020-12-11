Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш признан лучшим игроком ноября в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом ноября в чемпионате Англии.

В прошлом месяце 26-летний португалец провел 4 матча в АПЛ, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Помимо Фернандеша, на награду претендовали Бен Чилвелл («Челси»), Анджело Огбонна («Вест Хэм»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд- Проуз («Саутгемптон») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).