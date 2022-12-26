Полузащитник «Брайтона» и сборной Бельгии Троссард предложен «Челси» и «Ливерпулю»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Бельгии Леандро Троссард предложен «Ливерпулю» и «Челси», сообщает CBS Sports.

По данным источника, мерсисайдцы не особо заинтересованы в 28-летнем хавбеке. «Челси» не против подписания игрока, но не считает этот трансфер приоритетным.

Контракт игрока с «Брайтоном» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на его счету 14 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.