Эдегор заявил, что доволен переходом в «Арсенал» из «Реала»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что доволен переходом в лондонский клуб из «Реала».

«Я чувствую, что стал более важным игроком для команды, — приводит слова Эдегора TV2. — Я нашел свою позицию и наладил взаимодействие с партнерами. Я играю все лучше и лучше».

По словам полузащитника, в лондонском клубе он обрел спокойствие и стабильность.

«Мне не нужно волноваться насчет того, где я окажусь в следующее трансферное окно. Теперь я здесь, и мне тут хорошо», — сказал он.

23-летний норвежец перешел в «Арсенал» из мадридского клуба 20 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне Эдегор забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 27 матчах за «Арсенал». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.