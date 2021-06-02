Сиссоко считает, что Кейн достоин выигрывать трофеи

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко прокомментировал слухи о том, что нападающий Харри Кейн может покинуть лондонский клуб. 27-летний форвард всю карьеру выступает за «шпор», не считая аренды в юные годы.

«Он официально не заявлял, что хочет покинуть клуб. Харри сейчас один из лучших нападающих в мире. Каждый год он становится лучшим бомбардиром премьер-лиги или входит в число лучших.

Он провел особенный сезон, потому что стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в АПЛ. Как и все игроки, Кейн хочет выигрывать трофеи. Игрок такого уровня заслуживает того, чтобы выигрывать титулы каждый сезон. К сожалению, каждый раз «Тоттенхэму» это не удавалось сделать по разным причинам. Я думаю, что это его может раздражать.

Не знаю, уйдет он или нет, но если это случится, пожелаю ему всего наилучшего, потому что он достоин выигрывать титулы. Он выдающийся игрок. Мы хотели бы, чтобы он был с нами как можно дольше", — цитирует Foot Mercato Сиссоко.