Покеттино поздравил Сульшера с назначением на пост главного тренера "МЮ"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поздравил Уле Гуннара Сульшера с назначением на пост рулевого "Манчестер Юнайтед". 46-летний норвежский специалист подписал полноценный контракт с "красными дьяволами" в четверг, 28 марта.

- Я никогда не говорил о слухах, но теперь могу поздравить Сульшера с назначением на пост главного тренера "МЮ", - приводит слова Покеттино Sky Sports. - Желаю ему всего наилучшего. Теперь он официально является главным тренером "МЮ".

Напомним, Сульшер был исполняющим обязанности рулевого "красных дьяволов" с декабря 2018 года. На этом посту он сменил Жозе Моуринью.

"МЮ" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 58 очков после 30 туров.

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