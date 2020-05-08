Петр Чех рассказал, что в первые годы в «Челси» играл со сломанными плечами

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех рассказал, что в начале карьеры в лондонском клубе он играл с двумя сломанными плечами.

— Есть кое-что, что я еще никогда не рассказывал, — приводит официальный сайт «Челси» слова Чеха. — В середине первого сезона в «Челси» я сломал суставную губу в плече и доиграл с этой проблемой до конца сезона. Думал, что за лето все пройдет. В итоге, вышло совсем иначе. По ходу второго сезона в «Челси» у меня были очень серьезные проблемы с плечом, и я старался защищать его. Получилось так, что в том же сезоне с моим вторым плечом произошло то же самое! Получается, второй сезон я провел со сломанными плечами! Пытался каким-то образом снизить боль во время игр и старался тренироваться так, чтобы не чувствовать адскую боль каждый день, а это было не очень просто. Хотел пойти на операцию, но не хотел рисковать, ведь летом 2006 года был чемпионат мира в Германии, мне не хотелось его пропускать. Никто не знал, сколько займет мое восстановление. После чемпионата мира я сделал операцию и достаточно быстро вернулся. Наконец-то смог радоваться играм и тренировкам, не чувствуя боли при передвижении.

Когда возвращаешься после травмы, которая угрожала твоей карьере, нужно просто наслаждаться каждым моментом и не думать о давлении. В какой-то момент я понял, что каждая игра может стать для меня последней, так что старался наслаждаться этим. Каждый матч словно дополнительно помогал мне вылечиться.