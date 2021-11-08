Овермарс отказался покинуть «Аякс» ради «Ньюкасла»
17:13
Переговоры «Ньюкасла» с Марком Овермарсом завершились неудачей, сообщает De Telegraaf.
Приобретенный инвестиционным фондом из Саудовской Аравии клуб АПЛ предложил голландцу пост технического директора «Ньюкасла», но Овермарс предпочел остаться в «Аяксе». В команде из Амстердама он занимает пост спортивного директора.
7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.
После 11 туров чемпионата Англии «сороки» набрали 5 очка и расположились на 20-м месте в турнирной таблице.
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