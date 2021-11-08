Эдди Хау стал новым главным тренером «Ньюкасла»

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил, что новым главным тренером команды стал Эдди Хау. С ним подписан контракт до лета 2024 года.

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We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club's new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ??? — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

После 11 туров «Ньюкасл» занимает последнее, 20-е место в таблице АПЛ с 5 набранными очками.

Ранее пост главного тренера «Ньюкасла» покинул Стив Брюс.

43-летний Эдди Хау с 2008 по 2020 год с перерывом на один сезон в «Бернли» тренировал «Борнмут».