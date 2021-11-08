Джеррард, Мартинес и Хьюлманн — претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»
16:31
Руководство «Астон Виллы» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера, сообщает Sky Sport.
По информации источника, в списке присутствуют нынешний главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард , тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Каспер Хьюлманн, тренер сборной Дании.
7 ноября руководство «Астон Виллы» отправило в отставку Дина Смита, который тренировал команду с 2018 года.
После 11 матчей бирмингемцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 набранных очков.
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