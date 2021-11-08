Руководство «Астон Виллы» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера, сообщает Sky Sport.

По информации источника, в списке присутствуют нынешний главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард , тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Каспер Хьюлманн, тренер сборной Дании.

7 ноября руководство «Астон Виллы» отправило в отставку Дина Смита, который тренировал команду с 2018 года.

После 11 матчей бирмингемцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 набранных очков.