Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Джеррард, Мартинес и Хьюлманн — претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»

16:31
Теги:

Руководство «Астон Виллы» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера, сообщает Sky Sport.

По информации источника, в списке присутствуют нынешний главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард , тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Каспер Хьюлманн, тренер сборной Дании.

7 ноября руководство «Астон Виллы» отправило в отставку Дина Смита, который тренировал команду с 2018 года.

После 11 матчей бирмингемцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 набранных очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
На сайте госуслуг начали восстанавливать сроки действия QR-кодов
0