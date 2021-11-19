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Лингард отказался вести переговоры о новом контракте с «Манчестер Юнайтед»

01:03

Полузащитник Джесси Лингард отказывается вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, сообщает The Telegraph. Нынешнее соглашение 28-летнего англичанина рассчитано до июня 2020 года.

Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» согласны продать игрока, если получат предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Лингард принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 154 минуты. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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Евгений Козинов все материалы автора
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