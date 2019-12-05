Ориги — стал третьим в истории «Ливерпуля» игроком, кто забил пять голов в ворота «Эвертона» в АПЛ
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«Ливерпуль» дома принимает «Эвертон» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Форвард хозяев Дивок Ориги отметился дублем к 47-й минуте встречи, что позволило ему стать третьим в истории клуба игроком, который забил пять и более мячей в ворота «ирисок» в АПЛ.
9 мячей на счету Стивена Джеррарда. 6 — Робби Фаулер.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон».
? — Most goals in the Premier League Merseyside— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 4, 2019
9 — Steven Gerrard
6 — Robbie Fowler
5 — Tim Cahill
5 — Dirk Kuyt
5 — Divock Origi (+1)#MerseysideDerby #LIVEVE
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