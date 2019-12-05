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Ориги — стал третьим в истории «Ливерпуля» игроком, кто забил пять голов в ворота «Эвертона» в АПЛ

00:05
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«Ливерпуль» дома принимает «Эвертон» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Форвард хозяев Дивок Ориги отметился дублем к 47-й минуте встречи, что позволило ему стать третьим в истории клуба игроком, который забил пять и более мячей в ворота «ирисок» в АПЛ.

9 мячей на счету Стивена Джеррарда. 6 — Робби Фаулер.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Ливерпуль — Эвертон

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