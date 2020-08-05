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Орье готов перейти в «Милан»

08:38
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Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье согласен на переход в «Милан», сообщает Goal.com.

По информации источника, 27-летний ивуариец не против продолжить карьеру в Италии, в то время как «россонери» считают футболиста приоритетной целью на летнее трансферное окно. Сообщается, что «Тоттенхэм» хочет выручить за игрока 20 миллионов евро, а «Милан» надеется снизить цену в ходе переговоров.

В сезоне-2019/20 Орье провел за «Тоттенхэм» 42 матча, на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 16 миллионов евро.

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