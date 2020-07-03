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«Они выпили много пива, но приехали к нам без него». Гвардьола — о разгроме «Ливерпуля»

3 июля 2020, 05:40
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Ливерпулем» в 32-м туре чемпионата Англии (4:0) отметил, что ему понравилась игра.

— Мы победили чемпионов, необыкновенную команду, — цитирует BBC Гвардьолу. — Мы смелые, они смелые. Моя команда мне нравится в каждой игре. Старались играть в футбол, рисковать. На этой неделе «красные» выпили много пива, но приехали сюда без пива, поэтому я очень благодарен своей команде.

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