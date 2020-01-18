Один из лучших футбольных тренеров в мире. Гвардьола отмечает 49-летие

18 января главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отмечает свой день рождения. Сегодня испанскому специалисту исполняется 49 лет.

Гвардьола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Ман Сити» дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды — обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19).

Ранее специалист тренировал «Барселону» (2008 — 2012) и «Баварию» (2013 — 2016).

Гвардьола также дважды выигрывал Лигу чемпионов с каталонцами (2008/09, 2010/11). Четыре раза признавался тренером года в Испании (2009, 2010, 2011, 2012).