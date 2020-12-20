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Обамеянг из-за травмы может пропустить до двух недель

06:42
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Мы хотим, чтобы он вернулся к команде как можно скорее. У него небольшое растяжение икроножной мышцы, он выбыл на несколько дней. Не знаю, сколько он пропустит — неделю или две. Это будет зависеть от восстановления», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за «Арсенал», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

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