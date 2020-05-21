«Ньюкасл» предложил Виллаш-Боашу выгодный контракт, но португалец ответил отказом

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отклонил предложение «Ньюкасла», сообщает L'Equipe.

По информации источника, английский клуб сделал 42-летнему португальскому специалисту очень выгодное в финансовом плане предложение, однако получил отказ. Ранее стало известно, что Виллаш-Боаш отклонил предложение «Марселя» по продлению контракта из-за смены клубного руководства. Ранее сам португалец заявлял, что не хочет возвращаться в АПЛ.

В ближайшее время у «Ньюкасла» должен официально смениться владелец. Должность президента клуба займет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, а также близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, который фактически является инициатором и спонсором сделки.