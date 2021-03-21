Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета рассказал, над чем нужно работать «Арсеналу»

13:04
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу будущего своей команды.

«Есть пространство для улучшений. Иногда проблемы в управлении игрой, иногда в неправильно принятых решениях. Когда-то отсутствует дисциплина. Именно это нам нужно искоренить, чтобы сражаться с топ-клубами.

Но мы движемся в правильном направлении. Вижу энергию, с которой мы играем. Это дает мне положительные эмоции», — цитирует Артету Sky Sports.

Сегодня, 21 марта, «канониры» сыграют с «Вест Хэмом». Начало — в 18.00 мск. После 28 туров АПЛ «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 41 балл.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...