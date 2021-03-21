Артета рассказал, над чем нужно работать «Арсеналу»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу будущего своей команды.
«Есть пространство для улучшений. Иногда проблемы в управлении игрой, иногда в неправильно принятых решениях. Когда-то отсутствует дисциплина. Именно это нам нужно искоренить, чтобы сражаться с топ-клубами.
Но мы движемся в правильном направлении. Вижу энергию, с которой мы играем. Это дает мне положительные эмоции», — цитирует Артету Sky Sports.
Сегодня, 21 марта, «канониры» сыграют с «Вест Хэмом». Начало — в 18.00 мск. После 28 туров АПЛ «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 41 балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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