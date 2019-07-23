"Ньюкасл" готов купить игрока "Хоффенхайма" за рекордную сумму

"Ньюкасл" близок к приобретению нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона. Сумма сделки не раскрывается, но Sky Sports утверждает, что она станет рекордной в истории "Сорок".

В прошедшем сезоне 22-летний бразилец провел в чемпионате Германии 28 матчей, в который забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Жоэлинтон уже прибыл в Англию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Интернет-портал transfermarkt.de оценивает игрока в 35 миллионов евро.