«Ноттингем Форрест» договорился о трансфере полузащитника «Аталанты»

«Ноттингем Форрест» договорился о трансфере полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлер. Стороны достигли устной договоренности о сделке, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Английский клуб готов арендовать 30-летнего хавбека с обязательным выкупом за 7 миллионов евро, однако бергамаски хотят получить больше.

В минувшем сезоне Фройлер провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.