«Ноттингем Форрест» договорился о трансфере полузащитника «Аталанты»
«Ноттингем Форрест» договорился о трансфере полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлер. Стороны достигли устной договоренности о сделке, сообщает журналист Флориан Платтенберг.
Английский клуб готов арендовать 30-летнего хавбека с обязательным выкупом за 7 миллионов евро, однако бергамаски хотят получить больше.
В минувшем сезоне Фройлер провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
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