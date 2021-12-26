«Арсенал» разгромил «Норвич» в матче АПЛ
«Арсенал» победил «Норвич» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Дубль оформил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Еще по одному голу забили защитник команды Киран Тирни, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Эмил Смит-Роу.
«Арсенал» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Норвича» 10 очков и последняя, 20-я позиция.
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