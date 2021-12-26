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«Арсенал» разгромил «Норвич» в матче АПЛ

19:50
«Норвич» — «Арсенал» — 0:5. Фото Reuters
«Норвич» — «Арсенал» — 0:5. Фото Reuters
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«Арсенал» победил «Норвич» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Дубль оформил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Еще по одному голу забили защитник команды Киран Тирни, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Эмил Смит-Роу.

«Арсенал» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Норвича» 10 очков и последняя, 20-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 18:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
0:5
Арсенал
Голы
Сака, 6 (0:1), Тирни, 44 (0:2), Сака, 67 (0:3), Ляказетт, 84 (0:4), Смит-Роу, 90+1 (0:5)
Норвич
Ганн Ааронс Гибсон Озан Кабак Уильямс Гилмор Дауэлл (Ле Мелу, 66 ) Маклин Плахета (Тзолис, 76 ) Пукки Саджент (Ида, 72 )
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Холдинг Партей (Эль-Нени, 75) Сака (Пепе, 78) Эдегор Джака Ляказетт Мартинелли (Смит-Роу, 82)
Предупреждения
Плахета 41  -  Джака 40, Партей 62
Судьи
Скотт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
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Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

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1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
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Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

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Екатерина Савостина все материалы автора

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