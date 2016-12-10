23:05 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Нил Уорнок – о подравшемся с ним подопечном: "Его дисквалифицируют на три матча, и это будет справедливо"

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Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок признал, что защитника его команды Сола Бамба ждет дисквалификация за его действия в матче 20-го тура чемпион-лиги против "Ипсвича" (1:1). Ивуариец вспылил после того, как арбитр не назначил нарушение на нем, поочередно устроив перепалку с врачом, соперниками, четвертым судьей и собственным наставником. При этом рулевой валлийцев подчеркнул, что Джонатан Дуглас действительно нарушал правила на Бамба, и рефери допустил в этом эпизоде ошибку.

– Конечно, на подобное нельзя смотреть сквозь пальцы, – цитирует BBC Уорнока. – Я еще никогда не сталкивался с этой его стороной. Но Сол действительно был разъярен. Его ждет дисквалификация на три матча, и это будет абсолютно справедливо.

Для меня он слишком крупноват. Так что я не смог схватить его за шею. Мне нужно подрасти для этого. Но Сол совершенно обезумел, и у этого были причины. Если посмотреть повтор, то становится явно, что Дуглас знал, что делает.

Судье просто нужно было назначить штрафной. Тогда ему бы не пришлось никого удалять, а следующие 20 минут не превратились бы в сумасшедший дом, мы бы смогли избежать многих ссор.

Арбитр позже сказал, что хотел дать нам преимущество, ведь мяч остался у нас. Но в таких случаях это не нужно. Сол никогда бы не стал падать просто так. Нужно было остановить игру. Надеюсь, судья извлечет урок.

Защитника "Кардиффа" удалили за конфликт с врачом, соперниками, четвертым судьей и собственным тренером

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