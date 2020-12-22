Невилл не верит в успех «МЮ» в АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о нынешнем положении английского клуба в АПЛ. После 13 туров чемпионата Англии команда занимает 3-е место в турнирной таблице.

— Никто не ожидал, что «МЮ» может зайти так далеко, — цитирует Невилла Sky Sports. — Если им удастся сократить отставание, они смогут стать вторыми в лиге.

«МЮ» так раньше не играл. Были разговоры о позиции тренера. Вылет из Лиги чемпионов стал большой проблемой, да и игры клуба иногда были ужасными. Смотришь на них и думаешь, что нет там команды, которая могла бы побороться за победу в АПЛ. Не думаю, что «МЮ» сможет выиграть чемпионат.

Завтра, 23 декабря, «МЮ» встретится с «Эвертоном» в Кубке Лиги. Начало — в 23.00 по московскому времени.